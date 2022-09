Maltempo, in Campania scatta l'allerta meteo arancione

La Protezione civile della Regione, ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali anche di forte intensità su tutta la Campania dalle 21 di oggi giovedì 15 settembre alle 21 di domani, venerdì 16 settembre . (IL METEO IN CAMPANIA)

Le previsioni

Il livello di criticità idrogeologica e Idraulica è: - Arancione sulle zone 1, 2, 3, 5 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele) con temporali che potrebbero essere di forte intensità; - Giallo su tutto il resto della regione, ma con temporali che in ogni caso potrebbero essere intensi. I temporali potranno dar luogo, soprattutto nelle zone in cui l'allerta è arancione anche a instabilità di versante, anche profonda, con frane e colate rapide di fango e caduta massi. In tutta la Campania si prevede un rischio idraulico e idrogeologico: sono possibili allagamenti, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni particolarmente fragili del territorio. La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti "di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti in ordine al rischio idrogeologico per forti temporali, in linea con i rispettivi Piani comunali. Si segnala altresì la possibilità di fulmini. Prestare attenzione ai successivi avvisi della Protezione Civile".