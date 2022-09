Incidente stradale: sbanda con la moto nel Salernitano, morto 24enne

Il giovane ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare ed è finito, insieme al passeggero, nel canale di scolo adiacente alla strada

La scorsa notte presso Pontecagnano, provincia di Salerno, a seguito di un incidente stradale un uomo ha perso la vita. Si tratta di un ragazzo di 24 anni che, mentre percorreva via Picentia sul suo scooter con a bordo un altro giovane (ferito all’occhio sinistro), per cause ancora da accertare è finito nel canale di scolo adiacente alla strada. Il conducente della moto è deceduto dopo che i sanitari, giunti sul posto, hanno provato a rianimarlo per un’ora. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell’incidente.