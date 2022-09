Era ricercato dal 2017: arrestato spacciatore 72enne a Pompei

Si erano perse le sue tracce dal 2017, nella giornata di ieri, invece, un 72enne accusato di traffico internazionale di stupefacenti è stato arrestato a Pompei. L’uomo, originario di Cava de’ Tirreni, è stato catturato grazie ai pedinamenti nei confronti dei famigliari, dopo che lo stesso si era reso irreperibile dopo la condanna ad associazione a delinquere finalizzato al traffico internazionale di stupefacenti.

L'attività di spaccio



Secondo le indagini l’arrestato faceva parte di un gruppo criminale che si riforniva in Albania per smerciare in Campania ingenti quantitativi di olio di hashish, ketamina, nonché di un medicinale denominato Boostin-S, utilizzato per incrementare la produzione di latte e destinato ad allevatori di capi bufalini: il tutto senza la minima sorveglianza veterinaria con conseguente rischio per la salute umana e animale.