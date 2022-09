Capri, tariffe fuori controllo: multati trenta tassisti

Dopo numerose segnalazioni arrivate dai residenti di Capri, i controlli effettuati dai carabinieri hanno portato a sanzionare 30 tassisti dell’isola su 50 attenzionati. Le violazioni sono arrivate in merito alla mancata esposizione del tariffario, il tassametro spento, la mancata esposizione del cartellino identificativo dell’autista e l'omissione del numero da contattare in caso di reclami, oltre alle 14 multe per non aver indossato la cintura di sicurezza.