Covid Campania, bollettino: 1.527 casi. Tasso di positività al 12,31%

Il bollettino

Secondo quanto riporta il bollettino della regione Campania, si registra un decesso nelle ultime 48, sei deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali sono in aumento i ricoveri in intensiva con 17 posti letto occupati (più due rispetto a ieri) mentre calano i pazienti in degenza, in totale 244 (meno nove rispetto a ieri).