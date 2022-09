Napoli, colto in flagrante mentre tentava la truffa dello specchietto

Il suo modus operandi era ben collaudato: lanciava dei lecca lecca contro le automobili in transito, in modo da riprodurre il rumore che simulasse la rottura di uno specchietto. Un 45enne già noto alle forze dell’ordine, è stato colto in flagrante dalla Polizia Stradale Campania-Basilicata sulla statale 162 mentre attuava il suo piano, dopo che aveva fermato il conducente di una Mercedes dal quale pretendeva 450 euro a tiolo di rimborso. Così gli agenti, impegnati nei servizi di vigilanza, hanno notato la scena e hanno arrestato l’uomo per tentata estorsione.