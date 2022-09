Barano di Ischia, aggressione e danni ad auto carabinieri: arrestato

Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Barano di Ischia con l'accusa di aver aggredito uno sconosciuto alle spalle con un cacciavite e aver danneggiato l'auto dei carabinieri giunti sul posto per bloccarlo.

L'arresto

Secondo quanto ricostruito, l'episodio è avvenuto nella serata di ieri. L'uomo si è avvicinato ad un 34enne che stava parcheggiando il proprio scooter e lo ha colpito con un cacciavite alle spalle procurandogli alcune ferite superficiali. I carabinieri, con non poche difficoltà, lo hanno bloccato e lo hanno portato in auto ma lui non si è arreso e ha rotto il vetro posteriore destro della vettura. Il 32enne stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato. La vittima non ha dovuto far ricorso alle cure mediche perché ferito solo superficialmente. I carabinieri, invece, guariranno in sette giorni.