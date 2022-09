Napoli, due rapine in due giorni: 17enne arrestato dalla polizia

Per il ferimento di un uomo di 35 anni e della rapina a un turista svizzero avvenuta in piazza Triste e Trento, a Napoli, la polizia ha arrestato un ragazzo di 17 anni. Il primo episodio è accaduto il 16 luglio scorso in via Orazio. Un uomo fu ferito alla gamba da uno sconosciuto che gli aveva intimato di consegnare lo scooter sul quale stava viaggiando.

Il secondo episodio

Il giorno successivo in piazza Trieste e Trento, armi, fu sottratto un orologio a un turista. Grazie alle descrizioni offerte dalla vittima nel primo caso e alla visione delle immagini di video sorveglianza di un bar nel secondo, la polizia è riuscita a ricostruire le dinamiche dei fatti.