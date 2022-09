Rapinano cellulare a Napoli, vittima li fa arrestare

Si tratta di un 31enne napoletano con precedenti di polizia, arrestato per rapina impropria, e del complice 17enne, denunciato per lo stesso reato

Un ragazzo è stato rapinato la scorsa notte in largo Banchi Nuovi a Napoli da due persone arrestate dai Falchi della Squadra Mobile, grazie alle descrizioni della vittima, in piazzetta Nilo. Si tratta di un 31enne napoletano con precedenti di polizia, arrestato per rapina impropria, e del complice 17enne, denunciato per lo stesso reato.

I due prima hanno proposto alla vittima l'acquisto di droga, poi, al suo rifiuto, gli hanno sottratto il telefono cellulare dalle tasche e sono scappati. La vittima li ha inseguiti ma dopo aver ricevuto minacce, ha desistito.