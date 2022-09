Precipita lungo il Sentiero degli Dei: soccorso un uomo

È accaduto ieri sera lungo il percorso escursionistico dei Monti Lattari si snoda tra la Costiera Amalfitana e la Costiera sorrentina, in un tratto che da Bomerano arriva a Praiano

Il soccorso alpino e speleologico della Campania (Cnsas) è intervenuto nella serata di ieri per soccorrere un uomo precipitato lungo il Sentiero degli dei, un percorso escursionistico dei Monti Lattari che si snoda tra la Costiera Amalfitana e la Costiera sorrentina, in un tratto che da Bomerano arriva a Praiano. L'allarme è arrivato direttamente al Cnsas Campania che poi ha allertato il 118. L'intervento si è concluso poco dopo le 21.

I soccorsi

Immediata la partenza dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico più vicini e dell'elicottero 118 di Napoli. Il sorvolo ha consentito di individuare il soggetto ma, per limiti di orario, l'elicottero ha solo potuto rilasciare l'elisoccorritore (calandolo con il verricello) che ha proseguito l'intervento con la squadra territoriale. L'uomo è stato raggiunto tramite una calata in corda di circa 40 metri ed è stato messo in sicurezza; ha tuttavia rifiutato l'intervento sanitario e quindi i tecnici del Cnsas, utilizzando manovre di corda e sistemi di carrucole, aiutati da volontari della zona, lo hanno riportato sul sentiero.