Controlli durante movida a Napoli: multe e sequestri

Nel centro storico tre ragazze minorenni sono state sorprese a bere alcol in via Benedetto Croce. Nei pressi dello stadio, sono stati sorpresi sette venditori abusivi di maglie, sciarpe e gadget

La polizia locale di Napoli nel fine settimana ha presidiato i luoghi della movida con particolare attenzione al contrasto del fenomeno della somministrazione e vendita di alcol ai minori.

Tre minorenni sorprese a consumare alcol

Nel centro storico tre ragazze, due di 15 anni e una di 14 anni sorprese a bere una bevanda alcolica in Via Benedetto Croce, sono state affidate ai genitori e sensibilizzate sui rischi provocati dall'uso di alcol.

Area Stadio Maradona: 97 verbali

In vico San Guido, insieme a personale della Questura e della società Citelum, sono state rimosse alcune luminarie installate abusivamente. I servizi di controllo nell'area dello Stadio Maradona di Fuorigrotta hanno consentito l'accertamento di 97 verbali per infrazioni al codice della strada con la rimozione forzata con carri gru di 60 veicoli e il sequestro di due veicoli per assenza di copertura assicurativa oltre alla verbalizzazione di 6 parcheggiatori sorpresi ad esercitare abusivamente l'attività.

Venditori abusivi vicino allo stadio e in piazza Garibaldi

Dai controlli di polizia amministrativa nell'area dello stadio sono scaturiti 10 controlli sulla regolare occupazione di suolo pubblico, con l'accertamento di 7 venditori abusivi di maglie, sciarpe e altri gadget ai quali è stata sequestrata la merce posta in vendita. In Piazza Garibaldi i controlli sono stati finalizzati anche ad impedire lo svolgimento dei mercatini abusivi di indumenti e materiali usati con 3 pattuglie su auto e 9 operatori che hanno assicurato il monitoraggio dell'area fino alle ore 24.

Multe e sequestri di veicoli

Le postazioni disposte in Corso Vittorio Emanuele presso la Stazione di Mergellina, da via Sannazzaro a Piazza della Repubblica e sul lungomare Caracciolo hanno controllato 97 veicoli e fatto 101 verbali per l'assenza di copertura assicurativa, la guida senza casco, la sosta irregolare ed altre condotte condotte illecite ed irregolarità nei documenti di circolazione, oltre al fermo o sequestro amministrativo di 44 veicoli e alla verbalizzazione di un parcheggiatore abusivo sorpreso nei pressi della Stazione della metropolitana di Mergellina.