Caro energia, il Comune di Avellino spegne le luminarie in anticipo

Il Comune di Avellino ha deciso di anticipare a lunedì prossimo, 12 settembre, lo spegnimento delle tradizionali luminarie estive, che da Ferragosto illuminano le strade del centro. Lo spegnimento era previsto per il 18 settembre.

La nota dell'Amministrazione

Le luminarie, viene spiegato dall'Amministrazione, "non stanno determinando alcuna spesa aggiuntiva per le casse comunali in quanto nel costo dell'affidamento erano già previsti sia l'installazione che i consumi". "La volontà dell'amministrazione - si legge in una nota - è di dimostrare grande attenzione nei confronti di una tematica che sta coinvolgendo milioni di persone in tutto il Paese, adottando tutte le misure necessarie per evitare consumi energetici non essenziali".