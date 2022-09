Ruba scooter davanti ai carabinieri, arrestato 22enne a Napoli

Un ventiduenne di Napoli è stato bloccato dai carabinieri mentre tentava di mettere a segno un "furto a spinta": si tratta di una manovra per rubare veicoli su due ruote in cui il ciclomotore rubato viene sospinto, appunto, da un complice a bordo di un altro motorino. E' successo in piena notte ai Quartieri Spagnoli, in via Speranzella.

L'arresto

Carabinieri del nucleo operativo di Napoli centro hanno notato due persone a bordo di altrettanti scooter. Quello più avanti era spento, sospinto dal motore di quello dietro, col piede del conducente poggiato sulla scocca. Quando il ventiduenne si è accorto di essere passato proprio davanti ad alcuni militari, ha fermato il motorino, lo ha messo sul cavalletto e poi è scappato a piedi ma è stato bloccato dopo pochi metri. L'altro, invece, è riescito a fuggire, anche se i carabinieri sono sulle sue tracce. L'arrestato è stato messo ai domiciliari per furto e il mezzo è stato restituito al proprietario.