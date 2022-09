Caivano, spaccio di droga al Parco Verde: due arresti

I carabinieri della compagnia di Caivano, insieme a quelli del reggimento Campania, hanno arrestato due persone per detenzione di droga a fini di spaccio. I carabinieri, anche in abiti civili, si sono appostati in un isolato del Parco Verde.

L'arresto

Il padrone di casa è stato notato mentre cedeva un cospicuo numero di dosi ad un'altra persona. Si trattava di un pusher incaricato di prelevare e smerciare in strada la droga. Una sorta di rapporto grossista/commerciante. Il suo andirivieni in scooter non è passato inosservato. Il primo a finire in manette è stato il pusher. Nonostante il tentativo di fuga su due ruote, è stato arrestato. Addosso una dose di crack e 30 euro in contante ritenuto provento illecito. Poi è stato arrestato il proprietario dell'appartamento. In casa aveva 4 dosi di crack, 19 di cocaina e 260 euro in banconote di piccolo taglio. Sono entrambi in carcere, in attesa di giudizio.