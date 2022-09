Scoppia una rissa nel Casertano: quattro arresti

È finita con quattro persone in manette la rissa scoppiata a San Felice a Cancello, nel Casertano, tra italiani e albanesi. A innescare il litigio, hanno ricostruito i carabinieri, le molestie compiute da un 36enne del posto ai danni della moglie di un 21enne di origine albanese. Quando sono giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato il 36enne che litigava con il 21enne, entrambi spalleggiati da altri uomini, i quattro si fronteggiavano a colpi di pietre e bastoni, i militari sono riusciti con fatica a bloccarli e a ricostruire il motivo della rissa. È quindi scattato l'arresto e per i quattro ci sarà il giudizio per direttissima.