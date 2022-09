Cicciano, ordigno davanti bar: nuove accuse per un 32enne

Nuove accuse per un 32enne di Ciccian, in provincia di Napoli, già in carcere per un'altra causa. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri,, sarebbe stato lui a collocare la vigilia di Capodanno 2020 un ordigno artigianale davanti a un negozio del centro di Cicciano, un bar, che subì notevoli danni.

I reati

Al 32enne gli inquirenti contestano i reati di detenzione illegale di esplosivi, ricettazione, minacce e danneggiamento. Nei suoi confronti il Gip di Nola, su richiesta degli investigatori, ha emesso una misura cautealre agli arresti domiciliari, un provvedimento che i militari dell'arma hanno notificato all'indagato nel carcere napoletano di Poggioreale dove si trova attualmente detenuto.