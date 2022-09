L’uomo è stato trovato in possesso di circa 24 chili di stupefacente

La guardia di finanza presso il comune di Teano, provincia di Caserta, ha sequestrato sedici piante di canapa e della marijuana essiccata per un peso di 24 chili presso un terreno agricolo, con le piante nascoste in un frutteto. Il proprietario, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato, dopo aver trovato in suo possesso anche un cofanetto con alcuni grammi di marijuana già essiccata e pronta all’uso.