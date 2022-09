Napoli, fingono rapina per giustificare smarrimento macchina aziendale

Due impiegati di una società di telecomunicazioni, temendo problemi in azienda, si sono accordati e hanno chiamato i carabinieri per denunciare di aver subito una rapina in piazza dei Martiri, dove però sono state installate decine di telecamere. I militari hanno infatti scoperto che il colpo non è mai stato fatto

Due impiegati di una società di telecomunicazioni hanno smarrito una "giuntatrice per fibra ottica", uno strumento piuttosto costoso che serve per fondere insieme i cavi in fibra durante le installazioni delle reti internet domestiche. Temendo problemi in azienda si sono accordati e hanno chiamato i Carabinieri della tenenza di Cercola per denunciare di aver subito una rapina in piazza dei Martiri, a Napoli, dove sono però sono installate decine di telecamere. I due sono così stati denunciati per simulazione di reato.

Le indagini

I carabinieri hanno recuperato immediatamente le immagini e scoperto che nel giorno indicato dalle "vittime" (e in quelli precedenti) nessuna rapina era mai stata perpetrata. La verità è emersa poco dopo. Era tutto inventato e serviva per giustificare la "scomparsa" di un macchinario del valore di circa mille euro.