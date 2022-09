Caserta, blitz carabinieri: trovati droga, armi e manette

Arrestata una spacciatrice di Recale, un uomo di 25 anni è stato trovato in possesso di dispositivi delle forze dell’ordine

Aveva con sé 16 dosi di cocaina, oltre a più di dieci grammi di hashish la 32enne di Recale arrestato dai carabinieri di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Un uomo di 25 anni è stato invece denunciato perché, oltre a della marijuana, deteneva anche una cartuccia inesplosa per pistola ed un paio di manette. In un ulteriore blitz i carabinieri hanno trovato e sequestrato all’interno di un terreno agricolo di Macerata Campania due pistole e varie cartucce.