Donna scomparsa nel Napoletano: ritrovato il corpo senza vita

Era scomparsa lo scorso 31 agosto, dopo aver chiamato un’amica spiegandole di essersi persa. Immediatamente erano partite le ricerche, anche con l'ausilio di droni e di unità cinofile, della donna di origine ucraine e in fuga dalla guerra, scomparsa nella provincia di Napoli.



Il ritrovamento

Nella serata di ieri è stato ritrovato il corpo senza vita di H.H., 68enne di origini ucraine, presso l’Asse Mediano a Giugliano, in provincia di Napoli, grazie alla segnalazione di un automobilista. Il ritrovamento è avvenuto all’altezza del chilometro 14 direzione lago Patria, ancora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri sulle cause della morte.