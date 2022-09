Marcianise, rapina auto con arma a salve: inseguito e arrestato

Ha rapinato un'auto nel pieno centro di Marcianise (Caserta) usando una pistola, poi risultata a salve, per minacciare il conducente, quindi è stato intercettato dai carabinieri ed è fuggito per le stradine del centro storico, inseguito sia dai militari sia dai vigili urbani.

L'arresto

Solo dopo tanti rischi per cittadini e mezzi che circolavano, il bandito, che ha pure puntato l'arma contro le forze dell'ordine, è stato fermato e ammanettato. Si tratta di un 56enne, già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nonostante questo, l'uomo ha comunque scelto Marcianise per commettere il suo delitto. Determinante, per consentirne l'arresto, è stata la prontezza di reazione del conducente della vettura rapinata, che ha subito contattato il 112.

L'intervento dei carabinieri

In pochi minuti i carabinieri sono giunti sul posto, in via Clanio, individuando il bandito, che ha accelerato con l'auto appena rapinata dando inizio all'inseguimento, protrattosi per poche centinaia di metri. I carabinieri hanno poi rinvenuto e sequestrato addosso al 56enne una pistola calibro 9, con colpo in canna e altri cinque colpi inseriti nel caricatore, e una scatola contenente 43 colpi a salve. Il 56enne è stato condotto in carcere per i reati di rapina commessa con l'uso delle armi, porto senza giustificato motivo di strumenti in metallo riproducenti armi, sprovvisti del tappo rosso, violenza, minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale.