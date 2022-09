Quattro furti in due settimane, preso ladro 22enne

Avrebbe commesso diversi furti in appartamenti e strutture ricettive vicino alla stazione centrale di Palermo, il 22enne arrestato dalla polizia per i reati commessi tra il 6 e il 19 aprile di quest’anno. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, il giovane sarebbe autori di quattro furti e due tentativi di furto nell’arco di un paio di settimane. Per lui è scattato il provvedimento di custodia in carcere.