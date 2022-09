Napoli, evade domiciliari due volte nel giro di poche ore: arrestato

Ieri pomeriggio i militari lo hanno individuato all'altezza di un bar. Inevitabile l'arresto in flagranza per evasione

Probabilmente non ha saputo resistere alle sue debolezze e nel giro di poche ore è stato arrestato dai carabinieri due volte per evasione dagli arresti domiciliari: prima davanti a un bar, nel pomeriggio, e poi nei pressi di un'agenzia di scommesse, la sera. L'episodio è successo ieri a Napoli. Si tratta di un 48enne già noto alle forze dell'ordine che si sarebbe dovuto trovare a casa e non in strada in quanto destinatario di un provvedimento cautelare emesso nel 2019.

L'arresto

Il 14 ottore di quell'anno, infatti, venne è arrestato per i reati di sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale commessi nei confronti di un capotreno, e, in aggiunta, per l'interruzione del pubblico servizio. Il 48enne, in quell'occasione, venne arrestato e condotto nella casa circondariale di Poggioreale. Dopo la convalida dell'arresto, il gip ha disposto nei suoi confronti i domiciliari. Ieri pomeriggio, però, i militari lo hanno individuato all'altezza di un bar. Inevitabile l'arresto in flagranza per evasione. Il 48enne è stato quindi accompagnato a casa dagli stessi militari. Ma lui, non curante di quanto era appena accaduto, ha pensato di uscire di nuovo, ritrovando però sulla sua strada nuovamente gli stessi carabinieri i quali non hanno potuto fare altro che arrestarlo nuovamente.