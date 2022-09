Droga nel Napoletano: arrestati tre pusher, tra di loro un 19enne

All’interno della zona del Parco Verde di Caivano, piazza di spaccio nota alle forze dell’ordine della provincia di Napoli, sono stati arrestati due pusher di 19 e 22 anni. Il più giovane dei due, accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale, dopo una breve fuga ha avuto una colluttazione con i carabinieri, ferendone uno e riportando lesioni lui stesso. Nella sua abitazione gli agenti hanno trovato dosi di marijuana, eroina, 273 euro e un sistema di videosorveglianza. Per il 22enne invece, fermato in strada, la perquisizione ha portato alla scoperta di ingenti dosi di cocaina ed eroina, oltre a 98 euro ritenuti proventi dello spaccio.

Arrestato un 49enne

Presso via Ciccone, nel quartiere Mercato a Napoli, un uomo di 49 anni è stato fermato e perquisito dai carabinieri, che gli hanno sequestrato cinque dosi di eroina pronte per la vendita. Per l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è scattato subito l’arresto con il trasferimento al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.