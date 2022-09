Napoli, marijuana in casa con allaccio abusivo: coppia arrestata

In casa coltivavano una pianta di marijuana alimentandola con allaccio abusivo alla rete elettrica: un uomo e una donna conviventi, percettori di reddito di cittadinanza, già noti alle forze dell' ordine sono stati arrestati. L' episodio e' avvenuto a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli). Durante la perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato una pianta di marijuana alta circa tre metri irrigata con un allaccio abusivo alla rete elettrica.

La vicenda

La pianta era in coltivazione e alimentata con un sistema automatico collegato al contatore che segnava solo il 30% dei consumi reali. A Portici (Napoli) un 47enne del posto già noto alle forze dell'ordine è stato notato dai carabinieri, mentre cedeva una dose di cocaina a un cliente all'incrocio tra via Palizzi e Piazzale Brunelleschi. Arrestato, è in attesa di giudizio.