Camorra, racket e droga: colpo a clan in provincia di Salerno

In provincia di Salerno i carabinieri hanno eseguito un provvedimento di applicazione di misure cautelari (custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari) emesso dall'ufficio gip del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia a carico di nove indagati.

L'operazione

L'operazione, condotta in vari comuni del Salernitano e in altre località del territorio nazionale, scaturisce da un'indagine su di un'organizzazione camorristica dedita alle estorsioni, al traffico di stupefacenti e altri reati nel territorio dell'agro nocerino-sarnese. Perquisizioni personali e locali sono in corso a carico degli arrestati e di altre persone indagate in stato di libertà.