Cadono in un dirupo nel Salernitano: salvati dal soccorso alpino

Un uomo, originario di Eboli in compagnia del figlio si era recato nella giornata di ieri presso il monte Polveracchio, in provincia di Salerno, alla ricerca di funghi, quando il giovane, scivolando, è caduto in un dirupo. Il padre si è precipitato a soccorrerlo, cadendo tuttavia a sua volta subendo vari traumi agli arti superiori e al torace. Allertato il 118 un elisoccorso è giunto in prossimità dell’incidente, riuscendo a portare via solo uno dei due feriti a causa delle condizioni meteo, mentre la squadra terreste del soccorso alpino, dopo oltre quattro ore, è riuscita a portare in salvo anche il secondo uomo.