Ercolano, accoltella il fratellastro: denunciato 19enne

La scorsa notte a Ercolano, in provincia di Napoli, si è reso necessario l'intervento delle forze dell’ordine presso via Gabriele D’Annunzio per la segnalazione di una lite. Arrivati sul posto gli agenti hanno trovato un uomo di 43 anni molto agitato e con diverse ferite alla gamba, causate, secondo quanto ricostruito dalle indagini, dal fratellastro 19enne al culmine di una lite.

La dinamica

Il giovane è stato così fermato dagli agenti, ai quali ha dichiarato che l’episodio si è scatenato a seguito dell’ennesima richiesta di soldi da parte del fratellastro alla madre. La vittima è stata portata all’ospedale di Maresca a Torre del Greco, con una prognosi di 7 giorni, il ragazzo è stato denunciato per lesioni personali e porto d’armi di oggetti atti ad offendere, mentre il fratellastro per tentata estorsione.