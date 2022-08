Maltempo in Campania: allerta meteo gialla

La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di criticità valido dalla mezzanotte per tutta la giornata di domani

La protezione civile ha emanato un avviso di criticità meteo per piogge e temporali di colore giallo valido sul territorio campano dalla mezzanotte per tutta la giornata di domani. Sono previsti infatti temporali improvvisi, anche accompagnati da fulmini, con possibilità di grandine e forti raffiche di vento. (PREVISIONI IN ITALIA - PREVISIONI METEO A NAPOLI- TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO)

Le previsioni

Le precipitazioni potrebbero essere anche molto intense. Tra i possibili rischi connessi al quadro meteo previsto, si indicano fenomeni come allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua, possibili cadute massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni particolarmente fragili del territorio.