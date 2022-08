Incidente sulla strada statale 19 a Eboli, un ferito grave

Incidente lungo la strada statale 19 "delle Calabrie" a Eboli, in provincia di Salerno. Il tratto tra il chilometro 3,60 ed il chilometro 3,72 è stato provvisoriamente chiuso al transito in entrambe le direzioni. Lo scontro, avvenuto per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due auto, provocando il ferimento grave di una persona. Sul posto è presente il personale delle Forze dell'Ordine e di Anas, impegnato nella gestione della viabilità.