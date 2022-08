Lavoro in nero: tre denunce nel Napoletano

A seguito di ispezioni presso Torre del Greco, Napoli, i carabinieri coadiuvati dal nucleo ispettorato del lavoro, hanno denunciato tre imprenditori della zona. Uno di questi, titolare di un ristorante, aveva all’interno del suo locale tre lavoratori in nero, con i militari che hanno anche accertato mancanze in materia di sicurezza sul lavoro, sanzionando all’uomo multe per 43mila euro. Un dipendente sprovvisto di contratto in un’altra azienda e omissioni in materia di sicurezza sono i motivi della denuncia di un secondo imprenditore con sanzione per 17.400 euro, ad un terzo, con quattro lavoratori non regolarmente sotto contratto e ulteriori omissioni in materia di sicurezza, sono stati comminati 26mila euro di multa.