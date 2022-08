Ponteggio edile non a norma, due denunce in cantiere nell'Avellinese

Il titolare di un'impresa edile di Grottaminarda (Avellino) e il coordinatore aziendale della sicurezza sono stati denunciati dai carabinieri per violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare perché il ponteggio non era a norma. Sul posto i militari della locale stazione con quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino. I lavori sono stati sospesi e sono state impartite prescrizioni con ammende per oltre 28mila euro.