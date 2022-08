Covid Campania, bollettino: 1.701 nuovi casi. Calano i ricoveri

Salute e Benessere

Una delle varianti è stata chiamata 'Xay'. 'Abbiamo aumentato la sorveglianza genomica', spiega Tulio de Oliveira, esperto a capo del Center for Epidemic Response and Innovation (Ceri) della Stellenbosch University

In Sudafrica si osservano nuove varianti di Covid-19. Una di queste viene ora "ufficialmente descritta come un ricombinante Delta-Omicron e chiamata 'Xay'. Al momento, siamo allertati, non preoccupati, ma abbiamo aumentato la sorveglianza genomica". A spiegarlo, su Twitter, è Tulio de Oliveira, esperto a capo del Center for Epidemic Response and Innovation (Ceri) della Stellenbosch University