Maltempo in Campania, allerta meteo per temporali

Cronaca

L'arrivo sull'Italia della sesta perturbazione del mese di agosto fa scattare per oggi - sabato 27 agosto - l'allerta gialla in 10 regioni per temporali e piogge intense . Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Molise, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria e Veneto

La Protezione Civile ha diramato lo stato di allerta di ordinaria criticità per rischio temporali in questo weekend di ritorno del maltempo con piogge da Nord a Sud e, delle 10 regioni che dovranno fare i conti con il possibile rischio di temporali e rovesci, localmente anche intensi, per 6 è scattata anche l'allerta gialla per il rischio idrogeologico: Abruzzo, Calabria, Molise, Sicilia, Toscana e Trentino Alto Adige