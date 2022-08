Militare greca morta a Napoli: era in quarantena su una nave nel porto

La donna di 19 anni era risultata positiva al Covid, ma non sono ancora state rese note le motivazioni del decesso

Dopo il ricovero d’urgenza nella giornata di ieri, questa notte una donna greca è deceduta presso l’ospedale del Mare di Napoli. La giovane di 19 anni era una militare e si trovava presso una nave proveniente da Tunisi ed in quarantena nel porto di Napoli, la ragazza è risultata positiva al Covid, ma non è ancora stato reso noto il motivo del decesso. Altri due colleghi della giovane, un uomo e una donna di 21 anni, sono stati ricoverati presso l’ospedale Cotugno, ma al momento le loro condizioni non risultano gravi. Tutti i componenti dell'equipaggio, 250 persone, saranno sottoposti a tampone Covid.