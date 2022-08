Minore straniero nascosto in un Tir soccorso a Benevento

Un minore straniero, nascosto in un tir, è stato soccorso ieri sera dagli agenti della Squadra Volanti della Questura di Benevento. Il ragazzino era nel rimorchio del mezzo pesante, guidato da uno straniero e proveniente da Brindisi.

L'allarme

Secondo quanto si apprende, sarebbe stato un automobilista ad accorgersi del ragazzino, notando una mano che usciva dal telone sul rimorchio. Il veicolo è stato fermato lungo la tangenziale di Benevento. Il minore è stato visitato dai sanitari, mentre il camion è stato portato nei pressi della Questura per effettuare ulteriori perquisizioni con la collaborazione dei vigili del fuoco. Sono in corso indagini per far luce sulla vicenda.