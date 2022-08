Rinvenute ossa umane in un bidone di plastica nell'Avellinese

Sono stati disposti esami di laboratorio per estrarre il DNA e confrontarlo con quello di persone recentemente scomparse

Rinvenute ossa umane in un terreno abbandonato alla periferia di Venticano, in provincia di Avellino. Lo riporta l'agenzia Agi. I resti apparterrebbero ad almeno due persone e sono stati scoperti da un agricoltore della zona in un grosso bidone di plastica.

L'allarme

L'uomo ha avvertito immediatamente i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano che hanno avviato le indagini. Il medico legale nominato dalla procura della Repubblica di Avellino ha poi accertato che si tratta di ossa umane. Ma nei dintorni non sono state trovate altre tracce che potrebbero aiutare a risalire all'identità delle vittime. Sono stati disposti esami di laboratorio per estrarre il DNA e confrontarlo con quello di persone recentemente scomparse.