Salerno, trasportava 100mila euro in auto: scoperto da cane gdf

Un 28enne di origini calabresi è stato denunciato presso Sala Consilina, in provincia di Salerno, dopo che la guardia di finanza ha ritrovato all’interno del suo veicolo banconote per un valore di 100mila euro. Per scovare i soldi, nascosti in un doppiofondo, è stato fondamentale il fiuto del cane Isafa, al servizio dell’unità cinofila della guardia di finanza. Gli agenti hanno posto sotto sequestro il denaro, rinvenuto in mazzette di vario taglio e avvolto da pellicola trasparente.