Caserta, aereo della guardia di finanza scopre piantagione di cannabis

Arrestato un 30enne con precedenti per spaccio, all’interno dell’abitazione dell’uomo ritrovati 13 chili di merce pronta ad essere venduta

Una vera e propria piantagione di cannabis quella individuata da un aereo della guardia di finanza a Caserta, con piante di quasi due metri all’interno di una folta vegetazione. A seguito della segnalazione aerea le fiamme gialle hanno fatto irruzione nell’area, arrestando un 30enne con precedenti penali per spaccio. All’interno dell’abitazione dell’uomo, le forze dell’ordine hanno trovato 13 chili di droga pronta per essere venduta, per il giovane sono scattati gli arresti domiciliari.