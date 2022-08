Napoli, tentano furto in un appartamento: tre arresti

A Napoli, questa mattina all'alba, i carabinieri hanno arrestato tre persone per tentato furto in abitazione. Avevano forzato una grata di ferro di una finestra di un appartamento in corso Bruno Buozzi e con una scala stavano tentando di entrare in un'abitazione al primo piano.

L'arresto

I militari sono riusciti ad accerchiarli e a bloccarli: con loro anche un quarto uomo fuggito sui tetti, ancora attivamente ricercato. Sequestrati gli attrezzi per lo scasso utilizzati per aprirsi un varco nell'appartamento.