Rissa a Pompei, arrestati tre ragazzi

Tre giovani sono stati arrestati a Pompei in seguito a una rissa, sedata con fatica dai vigili urbani con il supporto dei carabinieri. La violenta lite è avvenuta in nottata in piazza Schettini, e i vigili sono intervenuti in soccorso del giovane che stava avendo la peggio, evitandogli rilevanti danni fisici; poco dopo sono arrivati anche i carabinieri, che hanno arrestato per rissa i tre protagonisti, di 22, 23 e 26 anni. La rissa sarebbe legata a motivi sentimentali.