Napoli, colpi di pistola esplosi in strada nel quartiere di Pianura

È avvenuto in via Torricelli. Rinvenuti 6 bossoli calibro 9x19 e un'ogiva deformata

Alcuni colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nella tarda serata di ieri in via Torricelli, nel quartiere napoletano di Pianura. I carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli hanno rinvenuto 6 bossoli calibro 9x19 e un'ogiva deformata. Alcuni proiettili avrebbero centrato il muro perimetrale, una vetrata e la porta d'ingresso di un'abitazione. Non ci sono feriti. Indagini in corso dei carabinieri per chiarire la dinamica.