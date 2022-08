Incendio a Ischia, fiamme sul monte Epomeo

Il rogo ha interessato una vasta area di macchia mediterranea e sterpaglie in una zona non distante da quella già devastata da un rogo una decina di giorni fa. Al momento non si segnalano rischi per centri abitati o singole abitazioni

Un incendio si è sviluppato, nella tarda serata di ieri, sul monte Epomeo, a Ischia. In fiamme una vasta area di macchia mediterranea e sterpaglie, in una zona non distante da quella già devastata da un rogo una decina di giorni fa.

L'incendio sul monte Epomeo

Squadre dei vigili del fuoco e volontari sono impegnati da poco dopo le 21 nell'opera di spegnimento dell'incendio, caratterizzato da alte fiamme, lunghi tratti di bosco percorsi dal fuoco e colonne di fumo, come documentato anche da numerosi residenti che hanno postato i video sui social. Al momento non vengono segnalati rischi per centri abitati o singole abitazioni.