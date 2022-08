Colpito con una pietra alla testa dal fratello, grave 51enne

Un 51enne di Cautano, nel Beneventano, è stato ferito gravemente alla testa da suo fratello che lo ha colpito con una pietra in seguito a una lite. E' successo ieri. L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri ed è stato portato nel carcere di Benevento.

Le condizioni del ferito

L'uomo è ricoverato in coma farmacologico all'ospedale "San Pio" di Benevento dove è stato trasportato dagli operatori del 118 intervenuti sul posto dopo una segnalazione. Il 51enne non sarebbe in pericolo di vita.