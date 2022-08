È avvenuto la scorsa notte in via Kennedy, circa una decina i colpi esplosi

La scorsa notte, intorno alle 2, i carabinieri della stazione di Crispano sono intervenuti presso il complesso popolare Iacp, in via Kennedy, dopo che sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco. Secondo una sommaria ricostruzione ancora tutta da verificare, sarebbero stati esplosi una decina di proiettili contro una palazzina del rione popolare. Indagini in corso per chiarire dinamica. Nessun ferito.