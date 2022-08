Indagini in corso dei carabinieri. Il garage, al momento, non è riconducibile ad alcun proprietario

La scorsa notte, a Napoli in Via Vicinale Palazziello, è divampato un incendio in un garage abbandonato. Distrutti uno scooter e un cumulo di rifiuti. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Indagini in corso dei carabinieri. Il garage, al momento, non è riconducibile ad alcun proprietario.