Napoli, tentano di rubare l'orologio a una turista: due arresti

Si sono avvicinati all'auto in scooter e hanno costretto la donna a bordo ad abbassare il finestrino per rubarle l'orologio, ma sono stati messi in fuga e denunciati e alla fine sono stati anche arrestati. La tentata rapina è avvenuta a Piazza Dante a Napoli, i responsabili individuati dalla Polizia di Stato sono due ragazzi di 29 e 20 anni, quest'ultimo già noto alle forze dell'ordine.

La denuncia e gli arresti

La vittima è una turista, che dopo il raid fallito si è presentata in via Medina presso gli uffici della Questura per denunciare i due malviventi, di cui ha descritto l'aspetto fisico indicando i vestiti indossati. I "falchi" della sezione antirapina della Squadra Mobile, servendosi anche delle immagini di videosorveglianza cittadina, sono riusciti ad intercettare in vico Lammatari uno dei presunti banditi, che era a bordo dello stesso scooter indicato dalla turista; il complice è stato invece trovato presso la sua abitazione; i poliziotti hanno inoltre sequestrato presso gli appartamenti dei due sospetti anche l'abbigliamento usato durante il colpo.