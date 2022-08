Rissa ad Acciaroli a Ferragosto, coinvolte decine di persone

Immagini "vergognose e preoccupanti" quelle pubblicate sui social network relative a una mega rissa che si è scatenata la sera di Ferragosto presso il lido 'Le serre di mare' ad Acciaroli, frazione del Comune di Pollica in provincia di Salerno. Lo riporta il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto diverse segnalazioni sull’accaduto.

La rissa

"Decine di giovani che si picchiano utilizzando anche bottiglie e suppellettili in una calca inaccettabile. Tanti i presenti costretti alla fuga dalla degenerazione della rissa e scene di panico diffuso con gli organizzatori incapaci di riportare la situazione alla normalità", sttolinea Borrelli. "Chiedo che le indagini in corso, come riferito dal Giornale del Cilento, proseguano speditamente e siano identificati al più presto tutti i protagonisti di questo gravissimo episodio e siano verificate le responsabilità degli organizzatori di questa iniziativa che ha messo in serio pericolo l’incolumità di centinaia di persone”.