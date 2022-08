Castel Volturno, padre e figlio di 6 anni muoiono annegati

Secondo quanto accertato dalla Guardia Costiera, il padre era al mare con tre figli minori di 6, 10 e 13 anni sulla spiaggia libera quando si sono tuffati per il bagno e la corrente li ha trascinati lontano dalla riva

Padre e figlio di 6 anni, di origine straniera, sono morti annegati in mare in località Ischitella di Castel Volturno, in provincia di Caserta.

La vicenda

