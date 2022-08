Vendita alcol a minorenni, chiuso supermarket per 5 giorni a Napoli

La cassiera è stata denunciata per somministrazione di bevande alcoliche a minori, e con lei anche il titolare dell'attività commerciale per omessa vigilanza del lavoratore dipendente

Chiuso per cinque giorni, su disposizione del questore di Napoli, un supermercato di Fuorigrotta per aver venduto alcolici a due ragazzine di 14 anni. I fatti risalgono allo scorso 16 aprile, quando gli agenti della Polizia locale avevano intercettato in piazza del Gesù due 14enni che avevano con sé due bottiglie di liquore acquistate in un supermercato di piazza D'Annunzio.

Le indagini

Grazie anche alle immagini del sistema di videosorveglianza dell'esercizio commerciale, è stato accertato che la cassiera aveva venduto alle giovani gli alcolici senza richiedere loro il documento d'identità. La donna è stata denunciata per somministrazione di bevande alcoliche a minori, e con lei anche il titolare dell'attività commerciale per omessa vigilanza del lavoratore dipendente.